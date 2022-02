Super Bowl: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals. Wat moet u weten?

Bengals: voor het eerst in 33 jaar naar de Super Bowl

Drijvende kracht achter het team uit "Cincy" is de jonge quarterback Joe Burrow. In 2020 werd de wonderboy als eerste gedraft uit het college football waar hij elke trofee gewonnen had die er te winnen viel.

Cincinnati is dé grote verrassing in de finale. De Bengals wonnen wel hun divisie, maar eindigden het reguliere seizoen met slechts 10 overwinningen en 7 verliespartijen.

Rams: ervaren, uitgebalanceerd en thuisvoordeel

Een extra voordeel voor de Rams is het feit dat de finale dit jaar toevallig in hun eigen stadion gespeeld wordt, iets wat al jaren op voorhand vastligt.

In 2019 verloren de Rams nog de Super Bowl tegen de New England Patriots (toen ook met Tom Brady). Het team van toen heeft wel een metamorfose ondergaan. Enkel Aaron Donald, voor de meeste volgers één van de beste verdedigers ooit in de NFL, vormt nog steeds het hart van de sterke defence .

Halftime Show met de allergrootsten uit de rap-muziek

Ook de halftime show is elk jaar een spektakel waar veel mensen op zitten te wachten. En wie LA zegt, zegt rapmuziek. Niemand minder dan Dr.Dre, Snoop Dog, Eminem, Kendrick Lamar en Mary J.Blige zullen tijdens de rust een geweldige klank- en lichtshow op het veld brengen.



In het splinternieuwe SoFi Stadium in Los Angeles, geopend in 2020, zal speciaal voor de Super Bowl de capaciteit verhoogd worden naar 100.000 toeschouwers. De gemiddelde prijs voor een ticket bedraagt 6500 dollar. Maar geen nood: het stadion is sowieso uitverkocht.

Ongeveer 100 miljoen Amerikanen zullen via televisie of streamingsdiensten de Super Bowl live volgen. En uiteraard wordt de wedstrijd in bijna alle landen ter wereld uitgezonden.

Dit zorgt voor astronomische reclameprijzen die dit jaar de kaap van de 7 miljoen dollar (voor 30 seconden) bereikt hebben. Die spotjes zijn dan ook iets om naar uit te kijken. Maandagochtend om half één (00.30 uur) onze tijd begint de wedstrijd.