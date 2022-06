EF-EasyPost ontwaakt op de Mont Ventoux: Ruben Guerreiro wint voor ploegmaat Esteban Chaves

De 4e editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge heeft een Portugese triomfator opgeleverd. Ruben Guerreiro had de sterkste klimmersbenen in de Provence. Voor zijn team EF-EasyPost is het een ferme opsteker in de puntenjacht voor een WorldTour-licentie. Meer nog, het werd zelfs een een-tweetje op de Ventoux.