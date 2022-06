Ben Broeders legt lat nog hoger na Belgisch record: "Hier hoeft het niet te stoppen"

In het Duitse Merzig zweefde Broeders over 5,85m, een verbetering van zijn Belgisch record met 4 centimeter. "Het zat er aan te komen", zegt hij. "Mijn vorm zit goed. Het was gewoon wachten op een zomerse dag met niet te veel wind."

Broeders was dit seizoen nog niet hoger geraakt dan 5,60m en ook in Merzig bleek dat een uitdaging. "Het was even klungelen, maar op de derde poging kon ik het nog redden. Ik was enkele weken geleden wel al over 5,71m geraakt, toen we door een zandstorm de competitie binnen moesten houden."

"Vanaf ik over 5,60m was, ging alles heel vlot. Met 5,75m sprong ik mijn seizoensbeste en vervolgens was het meteen raak op het Belgisch record. Ik had er bewust voor gekozen om meteen naar 5,75m te gaan, dat gaf me de tijd om mentaal tot rust te komen."

En er zit nog meer in de tank dan 5,85m, voelt Broeders. "Hier hoeft het nog niet te stoppen voor dit jaar. Er zit nog iets moois aan te komen."