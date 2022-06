BEKIJK: Polsstokspringer Ben Broeders zweeft over eigen Belgisch record in Merzig

Ben Broeders heeft al even de goede vorm beet, maar raakte dit seizoen toch nog niet hoger dan 5,60m. Een heel eind verwijderd van zijn Belgische record van 5,81m, dat hij vorig jaar in augustus vestigde in Leuven.

Ook in het Duitse Merzig leek 5,60m weer het struikelblok te worden voor onze landgenoot, maar bij zijn derde poging vloog hij er toch over. Het gaf Broeders vleugels, want bij zijn eerste poging ging hij vervolgens over 5,75m én 5,85m.

Daarmee scherpt Broeders zijn persoonlijke record aan met 4 centimeter. Op de wereldranglijst van 2022 is hij nu gedeeld derde, op de Europese ranking is hij gedeeld tweede.

Dat doet het beste verhopen voor het WK atletiek in Eugene in juli en het EK in München in augustus, waar hij kan meedoen voor de prijzen.