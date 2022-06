Voormalig bergkoning Julio Jimenez sterft op 87-jarige leeftijd bij verkeersongeval

De Spaanse wielerlegende zat gisteren als passagier in een wagen die tegen een muur reed in Avila, de woonplaats van Jimenez. Hij werd met spoed overgebracht naar het lokale ziekenhuis, waar hij vanmorgen bezweek aan zijn verwondingen.

Jimenez was tussen 1959 en 1969 profrenner en stond vooral bekend als een uitstekende klimmer. Het palmares van Jimenez spreekt voor zich: in de jaren '60 won de Spanjaard 12 etappes in grote ronden en veroverde hij 6 keer de bergtrui (3x in de Vuelta en 3x in de Tour).

In de Tour de France van 1967 eindigde hij als tweede in het algemeen klassement, zijn beste eindprestatie in een grote ronde. In 1964 werd hij Spaans kampioen op de weg.