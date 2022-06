Vrancken voorgesteld bij Genk: "Grote uitspraken helpen niet, Play-off 1 is mooie ambitie"

"Genk is een grote club die nog altijd het familiale karakter heeft behouden maar wel ambitieus is. Na alle stappen die ik als coach heb gezet, is dit een ideale stap voor mezelf. Het project in Genk was me op het lijf geschreven."

"Wat de ambitie is? Ik denk dat Play-off I een mooie en realistische ambitie is. Het helpt niet om grote uitspraken te doen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. We moeten nog geen al te hoge verwachtingen creëren."

Dat Vrancken de 7e coach in 4 jaar is bij Genk, schrikt hem niet af. "Ik ben niet bang van negatieve zaken. Ik focus op het positieve, op hard werken. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn er geen excuses."

"Ik kijk er positief naar. De spelers hebben enorm veel individuele kwaliteiten. Het is aan mij en de staf om hen samen aan het koord te laten trekken. We moeten ze als één team laten strijden, iedere match, tegen eender welke ploeg."

Onuachu of Dessers? "Dat is toekomstmuziek"

De eerste taak van Vrancken wordt om samen met sportief directeur Dimitri De Condé met de grove borstel door de selectie te gaan. Veel spelers zijn ongelukkig of zoeken naar een andere uitdaging.

"Je bent ongelukkig als sportman als je verliest", zegt Vrancken. "We moeten weer een winnaarscultuur krijgen, waar iedereen passie uitstraalt. Als het werkt en iedereen op dezelfde lijn zit, zullen de spelers wel gelukkig worden."

"We zien wel wat er verandert in de kern. Mijn taak is om me nu te concentreren op de spelers die er zijn."

Met Cyriel Dessers komt al één aanvallende kracht terug naar Genk. Vorig seizoen werd hij uitgeleend, omdat topschutter Paul Onuachu de voorkeur kreeg. "Ik zou zot zijn als ik niet blij zou zijn met zijn terugkeer", aldus Vrancken. "Ik kijk ernaar uit om met hem te werken."

"Onuachu of Dessers? Dat is toekomstmuziek. Ik zal zeker met Cyriel praten en hem uitleggen wat ik verwacht. Dan zien we wel wat hij ervan vindt."

Ook De Condé is ervan overtuigd dat Dessers een kans kan krijgen in Genk. "Hij heeft het profiel om hier te slagen: hij is fysiek sterk, heeft een persoonlijkheid in de kleedkamer en is een garantie op zeker 15 goals."