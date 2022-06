Feyenoord licht de aankoopoptie niet: Cyriel Dessers begint met Racing Genk aan de voorbereiding

Dessers ontpopte zich afgelopen seizoen tot een echte held in Rotterdam. Hij was vooral in de Conference League heel beslissend met enkele belangrijke doelpunten. Met 10 goals werd hij topschutter in de derde Europese competitie, die Feyenoord net niet won.

Feyenoord wilde de Nigeriaanse international graag definitief overnemen van Racing Genk, maar tot een deal met Dessers op persoonlijk vlak kwam het niet. Vandaag liet de Nederlandse eersteklasser weten dat het de aankoopoptie niet licht.

Dessers begint volgende maand dus aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Racing Genk. "We kijken alvast uit naar het warme weerzien in blauw-wit", laat de Limburgse club weten.