Racing Genk bevestigt de komst van Wouter Vrancken: "Bouwen aan een nieuw succesverhaal"

KV Mechelen en Racing Gen bereikten vandaag dus een akkoord over de "transfer" van Wouter Vrancken. "In tegenstelling tot de geruchten is het niet zo dat de club een vaste afkoopsom kon vragen", laat KV Mechelen weten. "Juridisch kan dat niet voor Belgische werknemers met een bediendencontract. Dus moesten de clubs nog aan de onderhandeltafel en daar is nu een akkoord over bereikt."

"Assistent-trainers Fred Vanderbiest, Stef Pauwels en Steven Defour blijven sowieso bij KV Mechelen. De komende week zullen we de nieuwkomers in de technische staf, waaronder een nieuwe hoofdcoach, voorstellen. Zo kan de volledige staf op 20 juni aan de voorbereiding beginnen", vult sportief directeur Tom Caluwé aan.