Racing Genk maakt vertrek Bernd Storck bekend

Dat Bernd Storck na een teleurstellend seizoen zou vertrekken in Genk was al langer duidelijk. De namen van Wouter Vrancken en eerder Mark van Bommel circuleerden al in Genk.

Volgens Racing Genk zijn de club en Bernd Storck in onderling overleg uit elkaar gegaan. "Beide partijen hebben een andere toekomst voor ogen."

De 59-jarige Storck was sinds begin december aan de slag bij Genk, waar hij de eerder ontslagen Nederlander John van den Brom opvolgde. Storck had er een contract voor onbepaalde duur.

Na een tweede plaats en bekerwinst vorig seizoen was de tweede plaats in de Europe play-off en een uitschakeling in de 1/8e finales van de beker dit jaar een ontgoocheling voor Genk, dat zonder Europees voetbal achterblijft.

Zaterdagavond werd het seizoen van Genk afgesloten met een scoreloos gelijkspel bij KV Mechelen.