Vrancken zwaait KV Mechelen uit met gelijkspel tegen (nieuwe club?) Genk

En nu naar Genk?

Genk reageerde met een knal van Preciado. Coucke had geen verhaal, maar Preciado trof de lat. Dat kan ik ook dacht Storm. Randje buitenspel sneed hij vanaf links naar binnen en haalde uit. Genk-doelman Leysen dankte de lat. Diezelfde Leysen had enkele minuten later een geweldige voetreflex in huis op een poging van Engvall.



Twintig minuten voor affluiten dook Onuachu nog eens op voor het doel van KV Mechelen. De boomlange aanvaller kopte een prima voorzet van Ito onbegrijpelijk naast. Ook KV Mechelen kreeg nog twee grote kansen. Hairemans besloot voorlangs en Storm schoot in het zijnet.

Wouter Vrancken sluit zo zijn succesvolle periode bij KV Mechelen af met een gelijkspel. Waar hij nu naartoe trekt, is nog niet bekend. Maar Genk zou aan de mouw trekken van Vrancken.