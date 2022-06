Smaakmaker Xavier Mercier verlaat OH Leuven voor Ferencvaros in Hongarije

Mercier kwam in 2019 naar Den Dreef. Hij verliet toen Cercle Brugge voor een Leuvens avontuur. De Franse middenvelder werd de draaischijf van de ploeg. Vorig seizoen veroverde hij de Pro Assist Award, de prijs voor de speler die de meeste assists uitdeelde.

Ook dit seizoen sloot Mercier de reguliere competitie af met de meeste assists, maar hij werd in de play-offs nog voorbijgestoken door Junya Ito. In totaal speelde hij net geen 100 wedstrijden in het shirt van Leuven. Hij scoorde 18 keer en deelde 39 assists uit.

Na drie jaar kiest hij nu voor een nieuwe stap in zijn carrière. Op zijn 32e gaat hij bij Ferencvaros voetballen. De club uit Boedapest is landskampioen in Hongarije en speelt daardoor in de voorrondes van de Champions League.

"Iedereen bij OH Leuven gunt onze aanvoerder deze kans en hoopt dat hij zijn Europese droom kan realiseren."



In een poging om de assists van Mercier te vervangen haalde OH Leuven eerder al Rapha Holzhauser bij Beerschot.