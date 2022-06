Castagne: "Onze verdediging te oud? Italië won het EK met een defensie op leeftijd"

Enkele dagen na de flinke tik van Oranje is het vizier van de Rode Duivels gericht op de volgende opdracht, woensdag tegen Polen. Zindert de 1-4-nederlaag tegen de Noorderburen nog na? "Het is een kwestie van de juiste lessen te trekken en woensdag te antwoorden op het veld", vertelde Simon Mignolet maandag op de persbabbel.

Geen donderpreek, geen nabespreking, geen tactische ontleding van de match: na de nederlaag tegen Nederland heeft Roberto Martinez de spelers met rust gelaten. Die analyse was pas voor maandag en dat heeft de spelers enkele dagen de tijd gegeven om zelf na te denken.



"Soms leer je van je slechtste prestaties het meest. Misschien is dat nu wel het geval", meent doelman Simon Mignolet. "Het was niet goed genoeg. We kunnen op alle vlakken beter doen. Te beginnen met de match tegen Polen."



"Het is kwestie van de juiste lessen te trekken en te antwoorden op het veld. Woensdag is een nieuwe kans om dat te tonen. We zullen vooral als groep beter moeten zijn."

Van een gebrek aan inzet of motivatie is geen sprake zodra er afgetrapt is. Simon Mignolet

Is er wel voldoende motivatie voor de Nations League? "Na wat er vooraf gezegd is, begrijp ik dat die vraag gesteld wordt. Maar van een gebrek aan inzet of motivatie is er geen sprake. Zodra er afgetrapt is, focus je op de wedstrijd en verdedig je met volle goesting de Belgische kleuren", verzekert Mignolet.



Woensdag wacht Polen, ook geen makkelijke tegenstander. "Een heel sterke ploeg. We zullen als groep beter moeten doen dan tegen Nederland. Maar ik weet ook dat dat voor de buitenwereld betekent: een resultaat halen."



"Lewandowski? We moeten ervoor zorgen dat hij geen kansen krijgt. We weten dat wanneer hij een kans krijgt, dat hij dan vaak het doel weet te vinden."

Castagne: "Iedereen beseft dat het beter moet"

Als een team 4 goals om de oren krijgt, wordt er al snel naar de verdediging gekeken. Timothy Castagne meent niet dat de defensie van de Rode Duivels te oud is. "Kijk naar Italië. De Italianen hebben het EK gewonnen met een verdediging op leeftijd. Dat heeft er dus niks mee te maken", vindt Castagne.



"Iedereen verwacht een trofee van een gouden generatie. Nu sommige jongens aan het einde van hun carrière komen, neemt de druk wat toe. Maar we hebben nog altijd een ploeg om iets te winnen. Die match van vorige vrijdag moeten we gebruiken om de puntjes op de i te zetten."



"We hebben niet goed gedaan wat er van ons gevraagd werd. Zo'n match als tegen Nederland schudt ons wakker om de volgende match en op het WK beter te doen. Iedereen moet eens voor de spiegel gaan staan en ervoor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt."



We zullen Romelu Lukaku missen, want hij is een heel belangrijke pion voor ons. Timothy Castagne