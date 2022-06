Bij voormalig Tourwinnaar Greg LeMond (60) is leukemie vastgesteld

Greg LeMond maakte enkele dagen geleden het nieuws bekend op zijn website. Er is chronische myeloïde leukemie (CML) vastgesteld, een ziekte in het beenmerg.

"Gelukkig is het een type van kanker dat behandeld kan worden en de ziekte is niet levensbedreigend", schrijft LeMond in het statement.

LeMond voelde zich naar eigen zeggen al enkele weken vermoeid en liet verschillende testen en puncties uitvoeren.

"Niemand wordt graag geconfronteerd met de term "kanker", maar ik voel me opgelucht dat ik nu weet waarom ik me de voorbije periode zo zwak voelde."

De behandeling van LeMond wordt deze week opgestart en de Amerikaan benadrukt nog eens dat "de prognose op lange termijn zeer gunstig oogt".

Greg LeMond won het wereldkampioenschap in 1983 en 1989 en staat 3 keer op de erelijst van de Tour de France: 1986, 1989 en 1990.

Vooral zijn eindzege in 1989 is memorabel: in de slottijdrit in Parijs reed hij Laurent Fignon nog uit het geel. LeMond won die Tour met een voorsprong van amper 8 seconden.