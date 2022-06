Wimbledon lijkt Osaka dan toch te mogen verwelkomen, Federer en Williams-zusjes haken geblesseerd af

Terwijl Roland Garros momenteel zijn climax bereikt, wordt ook het heilige gras van Wimbledon momenteel in perfecte staat gebracht. Het derde grandslamtoernooi van het jaar trekt zich op 27 juni al op gang.



Wie na veel getwijfel dan toch van de partij lijkt te zullen zijn, is Naomi Osaka (WTA-38). Het Japanse toptalent moest Roland Garros vorige week al in de 1e ronde verlaten en zou in Engeland wel eens op revanche kunnen uit zijn.



Dat Osaka op de voorlopige deelnemerslijst staat, is echter toch opvallend te noemen. Vorige maand liet de tennisster nog weten onzeker te zijn over haar deelname door de beslissing van de ATP en WTA om geen rankingpunten toe te kennen tijdens het toernooi.



De internationale bonden namen die beslissing nadat de Wimbledon-organisatie er zelf voor had gekozen spelers uit Rusland en Wit-Rusland te bannen vanwege de Russische inval in Oekraïne.



Achtvoudig winnaar Roger Federer en de Williams-zusjes zullen dan weer niet van de partij zijn. Terwijl de 40-jarige Zwitser nog herstelt van een knieoperatie, kampen Serena en Venus met een beenblessure.