Ex-nummer 1 Naomi Osaka moet Roland Garros al in de eerste ronde verlaten

Viervoudig grandslampkampioen Osaka kwam niet topfit naar Parijs, ze sukkelt wat met haar achillespees, die getapet was. Tegenstander Amanda Anisimova was ook geen cadeau. De 20-jarige Amerikaanse bereikte in 2019 de halve finales op de gemalen baksteen van Roland Garros.



In januari was Anisimova ook al de betere van Osaka op de Australian Open. Osaka sloeg liefst 8 dubbele fouten. Drie keer verloor ze haar opslag in set 1, die met 2 breaks net iets beter deed.



In de tweede set was een dubbele fout op een breakpunt fataal in het zevende spelletje. Osaka kwam 0-40 voor in het volgende spel, maar Anisimova hield alsnog stand. Zo stond er na 1,5 uur 7-5, 6-4 op het bord.



Osaka nam al 6 keer deel in Parijs, nooit raakte de winnares van de US Open 2018 en 2020 en de Australian Open 2019 en 2021 er verder dan de derde ronde. In Melbourne ging ze er dit jaar in de 1/16e finales uit.





Anisimova treft in de tweede ronde de Kroatische Donna Vekic (WTA-100).