Een gouden sms? Joran Vliegen vond dubbelpartner pas halfuur voor deadline, nu in finale

Ze hadden nog nooit samen op een tennisveld gestaan, zij had zelfs nog nooit gemengd dubbel gespeeld, maar Joran Vliegen en Ulrikke Eikeri strijden straks wel voor de grandslamtitel op Roland Garros. Of hoe één sms hun wereld helemaal kon veranderen. "Het werkt heel goed, beter dan verwacht."

Met de moed der wanhoop stapte Joran Vliegen in mei het bureau van de scheidsrechters binnen. Onze landgenoot was zonder dubbelpartner naar Parijs afgezakt. Hoe kan het ook anders? Het gemengd dubbel staat slechts vier keer per jaar - tijdens de grandslamtoernooien (en Olympische Spelen) - op de kalender. In dat bureautje hangt traditioneel een lijst met namen en telefoonnummers van spelers en speelsters die nog op zoek zijn naar een dubbelpartner. Vliegen liet zijn oog vallen op het nummer van de Noorse Ulrikke Eikeri, trok zijn stoute schoenen aan en stuurde haar een sms. "We waren het laatste duo dat zich heeft ingeschreven. Pas een halfuur voor de deadline was onze samenwerking bezegeld", vertelt Vliegen aan de RTBF. "Eigenlijk zou Ulrikke met een andere speler deelnemen, maar ze is voor mij nog van gedachten veranderd, heel cool."

We krijgen hoe dan ook een trofee, hopelijk is het de mooiste. Joran Vliegen

De sportieve match werd een droomhuwelijk. Vliegen en Eikeri schakelden op weg naar hun eerste grandslamfinale het vierde en zesde reekshoofd uit, telkens na een match tiebreak. En dan te denken dat ze enkele weken geleden nog nooit samen op een tenniscourt hadden gestaan. Eikeri, de nummer 43 van de wereld in het dubbelspel, had zelfs nog nooit gemengd dubbel gespeeld. "Het is de eerste keer dat we samen spelen, maar onze lastminutesamenwerking gaat heel goed, beter dan verwacht", vertelt de Noorse. "Onze matchen waren steeds heel spannend, maar Joran speelt heel sterk en draagt onze wedstrijden. Hij helpt me ook wat te ontspannen, want in het begin was ik wat zenuwachtig." Volgens Vliegen zit de verstandhouding goed. "We verstaan elkaar goed op het veld. We willen allebei graag winnen. We praten veel en zij heeft haar niveau echt opgekrikt", vertelt hij.

Vliegen: "Het is een droom die werkelijkheid wordt"