Geen nieuw format en dus 16 clubs in 1A na volgend seizoen? "We wisten dat dit seizoen zou komen"

Union-directeur Philippe Bormans bestempelde de vergadering met 3 praatgroepen als "positief".

In zijn communicatie stuurde hij wel een duidelijke richting uit. Volgens Bormans gaan we na komend seizoen terug naar de situatie van voor de coronapandemie: 16 clubs in 1A. Dat betekent dat er komend jaar dus 3 zakkers zullen zijn.

"We beseffen dat we een paar jaar geleden al beslist hebben dat we tijdelijk naar 18 clubs zouden gaan, dat we moeten terugkeren naar 16 clubs na volgend seizoen. Dat zullen we dus moeten bekijken."

"De druk op de kalender zullen we vandaag niet oplossen, maar het management kan aan de slag met de input van deze positieve vergadering. Maar we weten dat we in principe volgend jaar terugkeren naar 16 clubs in 1A."

"Dat is eigenlijk ook een beslissing, een bekrachtiging van een beslissing die 2 jaar geleden is genomen. Dat is geen slechte zaak."

Een andere optie ligt dan niet meer op tafel? "Het lijkt erop dat er geen meerderheid is om naar een andere formule te gaan."

"In een overgangsjaar is dat een moeilijk verhaal, maar dat wisten we toen we gestemd hadden om tijdens corona Leuven en Beerschot beiden te laten stijgen. We wisten dat dit seizoen ooit zou komen."

"De korte en de lange termijn moeten we uit elkaar houden. Op korte termijn weten we dat we teruggaan naar 16, op lange termijn weten we dat er druk is op de kalender en dat we inventief moeten zijn."