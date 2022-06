Stemming over competitieformat uitgesteld, clubs weer naar onderhandelingstafel

In het voorstel van Lorin Parys bleven de play-offs behouden, maar zonder puntenhalvering. De top 6 zou voor de titel spelen, de overige 8 zouden allemaal nog kunnen degraderen.



Elk jaar zouden er zo tot 4 ploegen kunnen zakken uit 1A, vanop twee rechtstreekse degradatieplaatsen en twee barrageduels tegen de nummers 3 en 4 van 1B. Mee verpakt in het voorstel: het afschaffen van het meervoudige stemrecht en zo'n 20 miljoen euro aan tv-gelden extra voor 1B.



Beerschot, Cercle Brugge, Deinze, Eupen, Excelsior Moeskroen, KV Mechelen, KV Kortrijk, KV Oostende, Lommel, Oud-Heverlee Leuven, RWDM, Seraing, Sint-Truiden, Virton, Waasland-Beveren, Westerlo en Zulte-Waregem kantten zich tegen het plan.



Die clubs stelden in een mail aan Lorin Parys een format met twee keer 18 ploegen voor. Bij enkele ploegen was ook teleurstelling te horen dat er niet meer opties op tafel lagen en andere elementen beter uitgewerkt hadden kunnen zijn.



De redenen voor de tegenkanting zijn divers. Sommige clubs vrezen door de grote degradatie/promotiedynamiek in het format met 14 ploegen dat clubs financieel onverantwoorde investeringen zullen doen, om toch maar niet te moeten degraderen.



Andere clubs argumenteren dat de jeugddoorstroming eronder zou lijden, omdat ploegen, al dan niet met buitenlandse banden, te veel op korte termijn zouden gaan denken. In een competitie met 18 of zelfs 20 zouden jeugdspelers meer kansen moeten krijgen.



Parys willigt hun verzoek nu in en stapt daarmee af van het ultimatum dat hij stelde. Daarin moest er donderdag een tweederdemeerderheid gevonden worden voor zijn voorstel, anders zou de competitie in 2023-2024 onherroepelijk er één zijn met 16 ploegen. Dat zou in het komende seizoen 3 degradanten betekenen.