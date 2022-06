CEO Pro League: "Voor juli beslissing over format, anders na komend seizoen met 16 clubs"

CEO Lorin Parys wilde vandaag stemmen over een competitieformat in 1A met 14 ploegen en play-offs, maar de kleine ploegen vormden een front en legden de competitieformule met 18 ploegen weer op tafel.

Een tweederdemeerderheid voor een van de twee voorstellen leek uitgesloten, dus haalde Parys de stemming van de agenda. In ruil wordt er vandaag gedebatteerd over de formules in drie groepen. In elk groep zitten twee topclubs, aangevuld met wat kleine clubs.

De bedoeling is om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. "Er kan over alles gesproken worden, meerdere voorstellen hebben is gezond", vertelde Parys vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. "De clubs beslissen zelf, maar dat moet wel voor het eind van deze maand gebeuren."

Parys begreep de ingreep van de kleine clubs, maar sprak niet van een breuk tussen grote en kleine clubs. . "Er zijn nog heel veel vragen, het gaat natuurlijk over een ingrijpende hervorming."

Die is nodig, meent hij, omdat het huidige format te wensen overlaat. Onder andere het "doodsvonnis" dat degraderen voor sommige clubs betekent, de overvolle kalender (zowel Europees als Belgisch) en anderzijds het probleem dat veel clubs nu al in april klaar zijn.