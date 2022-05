Gevallen grootheid Nottingham Forest keert na 23 jaar terug naar de Premier League

Nottingham Forest was 45 jaar geleden een van de grootste clubs van Europa. Forest werd in 1978 Engels landskampioen en verbaasde het jaar nadien ook in Europa, met eindwinst in de Europacup I, de toenmalige Champions League. Een jaar later wonnen ze opnieuw de Beker met de Grote Oren.

Maar het tij zou keren voor Forest. Meer dan een decennium later gleed de club verder en verder af, tot het in 1993 degradeerde. In 1999 speelde Forest voor het laatste op het hoogste niveau, daarna volgde een lijdensweg van vele jaren, die hen zelfs tot in de derde klasse bracht.

Maar aan die lijdensweg is nu een eind gekomen. Nottingham werd afgelopen seizoen vierde in de Championship, maar wist zich na winst in de play-off tegen Sheffield United wel te plaatsen voor de promotiematch op Wembley. Daarin moest het zich voorbij Huddersfield weten te werken.

In een spannende partij werd het enige doelpunt vlak voor rust gemaakt. De onfortuinlijke Levi Colwill gaf Huddersfield de doodsteek met een eigen doelpunt. Daarna gaf Forest de voorsprong niet meer uit handen.

De traditieclub mag zo opnieuw zijn opwachting maken in de Premier League. Naast Forest stijgen ook Fulham en Bournemouth naar de eerste klasse. Beide teams waren al gepromoveerd na respectievelijk eerste en tweede te zijn geworden in het Championship.