Dries De Bondt kijkt naar de toekomst: "Dwars Door Vlaanderen zou me wel moeten lukken"

"Het was toch een van de mooiere sprints die ik al betwist heb", vertelt De Bondt. "Renners zoals Affini hebben vaak in een sprint nog een tweede versnelling in petto. Je kan tot naast hen komen, maar dan zetten ze nog eens aan. Gisteren had ik een topdag en kon ik Affini gelukkig nog eens voorbij.

Na de zege moet De Bondt op zoek naar een nieuw doel. Op welke rit heeft de man van Alpecin-Fenix een oogje laten vallen?

"Eerst en vooral moet deze zege nog even geplaatst worden. Het is een geweldige verwezenlijking om in een grote ronde een etappe te winnen. Ik denk dat ik me wel kan richten op een semi-klassieker. Daar denk ik al een tijdje aan. Een wedstrijd als Dwars Door Vlaanderen zou me nog wel eens kunnen lukken.



Ploegmaat Mathieu van der Poel heeft al laten weten dat hij de Giro zeker wil uitrijden. Welke kans dicht De Bondt hem toe in de slottijdrit?

"Of hij kan winnen? Ja. Of hij zal winnen? Waarschijnlijk."

Het vertrouwen in de ploeg zit duidelijk goed.