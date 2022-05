Giro hoopt vanaf 2023 een weekje later op de kalender te staan

De Giro eindigt nu traditioneel eind mei, maar in Italië hopen ze vanaf volgend jaar een weekje later op de kalender te staan. Dat bevestigt Stefano Allocchio van de organisatie aan Sporza.



"We onderhandelen daarover al langer met de UCI. Als de Giro een week later van start gaat, lopen we in de bergetappes minder kans op slecht weer", legt Allocchio uit.



Maar dat is niet de enige reden. "In de eerste week van juni (2 juni, red) heb je de Italiaanse nationale feestdag. Het zou mooi zijn als die telkens samenvalt met de Giro", aldus Allocchio.