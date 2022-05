Peter Vandenbempt over Carl Hoefkens: "De geluiden over hem zijn zeer positief"

Club Brugge heeft de opvolger van Alfred Schreuder dus in eigen huis gevonden, met assistent Carl Hoefkens die nu de touwtjes in handen neemt. "Mensen die de club goed kennen, dachten dat Club Brugge na Schreuder - conform de Europese ambities - misschien wel zou mikken op een grotere naam, eentje met internationale renommee,", weet Peter Vandenbempt. "Wanneer zo'n trainer in de kleedkamer binnenkomt, zou dat toch indruk maken. Nu heeft Club Brugge voor het omgekeerde gekozen. Het moet zijn dat Club niet helemaal overtuigd was van het alternatief, ofwel vinden ze dat Hoefkens op dit moment al verder staat dan Philippe Clement destijds. Die wilde ook graag, maar moest wel nog een omweg maken via Waasland-Beveren en Genk." Was Vandenbempt verbaasd dat Club Brugge voor Carl Hoefkens koos? "Als het al niet een paar dagen in de lucht gehangen had, zou ik dat een grote verrassing gevonden hebben", bekent hij.

Het is de vraag of Carl Hoefkens gewapend is om meteen de ploeg te trainen die kampioen moet worden. Dat valt af te wachten.

"De geluiden die je op dit moment over hem hoort, zijn wel zeer positief. Ik laat me ook vertellen dat hij voortdurend de veldtrainingen voor zijn rekening nam. Hij was ook zeer actief in de coaching, dat mocht ook van Schreuder."





"Het is natuurlijk de vraag of hij ook gewapend is om meteen de ploeg te trainen die kampioen moet worden. Het wordt zijn eerste job als hoofdtrainer, dat valt dus af te wachten."





"Iedereen weet wel dat de mensen van Club Brugge ook graag hun invloed laten gelden. Dat was bij Schreuder uitgesloten. Die sloot de deur al vrij snel na zijn aankomst en had geen zin in een constructieve conversatie met de top. Dat zal met Hoefkens net iets soepeler gaan."