Officieel: Club Brugge kiest voor Carl Hoefkens als nieuwe hoofdcoach

Alfred Schreuder nam met de titel op zak afscheid van Club Brugge om trainer te worden bij Ajax en dus moest blauw-zwart op zoek naar een nieuwe T1.

Al snel werd er gekeken naar Carl Hoefkens, zeker omdat hij tijdens de laatste competitiematchen steeds nadrukkelijker aanwezig was in de dug-out. De vraag was alleen of Club Brugge de gok zou durven wagen om voor iemand te gaan zonder ervaring als hoofdcoach in onze competitie.

Het antwoord is dus ja. CEO Vincent Mannaert: “Hij is wat ons betreft de juiste man op het juiste moment. Carl kent de Club als geen ander en hij heeft ervaring met het werken binnen onze structuur. Hij is een gepassioneerde winnaar die bewezen heeft spelers beter te maken.”