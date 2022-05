Thomas Meunier: "Club Brugge is nog niet zoals Bayern, maar het kan wel komen"

"Het is echt leuk om hier te zijn", vertelde Thomas Meunier voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht. "Gewoon een pintje drinken en mensen terugzien. Het is altijd een plezier om terug te keren. Voor mij blijft Club Brugge toch altijd een beetje een thuis."

En hij is nog altijd populair. "Ja, dat heb ik gezien", lacht hij. "Niet normaal. Maar het is leuk, we hebben hier veel samen opgebouwd. We hebben de beker en de titel gewonnen. Dat is een beetje geschiedenis hier."

En heeft hij het dit seizoen gevolgd? Is Club Brugge de verdiende kampioen? "Ja. Maar eerlijk, Union was wel mooi om te zien. Het was spannend."

"Maar Club heeft wat meer ervaring, heel goeie spelers, ... Het is de derde keer op een rij. Het is nog niet zoals Bayern München, maar dat kan in de toekomst wel zo zijn."