Rode Duivel Adnan Januzaj verlaat Real Sociedad na vijf seizoenen

Adnan Januzaj kwam in 2017 over van Manchester United en speelde in totaal 167 wedstrijden voor Txuri-Urdin. De flankaanvaller was goed voor 23 doelpunten in het Baskenland en won vorig jaar de Copa del Rey met Sociedad.

De Baskische club wou het aflopende contract van Januzaj openbreken, maar het voorstel dat op tafel lag, kon Januzaj niet overtuigen. "Adnan zal volgen seizoen niet meer bij de club doorgaan", meldt Real Sociedad vandaag.

"We willen hem bedanken voor zijn toewijding en inzet tijdens zijn verblijf bij ons en wensen hem het beste in zijn persoonlijke en professionele toekomst."

Hoewel bondscoach Roberto Martinez had gewaarschuwd dat een transfer deze zomer "risico's inhoudt" met het oog op het WK in Qatar, zoekt Januzaj dus wel andere oorden op. Waar zijn volgende avontuur ligt, is nog niet duidelijk.