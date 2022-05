Boston Celtics stellen orde op zaken in Game 2 tegen de Miami Heat

De Celtics waren gisteren op alle vlakken beter dan de Heat. Twee dagen geleden leden ze nog een frustrerende nederlaag, vooral na een dramatisch derde quarter (39-14). Dat leverde een 118-107-verlies op.



Het antwoord van de Celtics was briljant. Als Jayson Tatum, Jaylen Brown en Marcus Smart met de juiste intense focus spelen, gelden ze als een bijna onstopbare "Big3".

Een agressieve Tatum maakte 20 van zijn 27 punten in de eerste helft, Brown deed daar 24 punten en 8 rebounds bij, Smart kwam dicht bij een triple-double (24 ptn, 12 ass, 9 rbs).



Smart ontbrak in Game 1 door een voetblessure, zijn rentree deed het team meer dan goed: "Het collectief stond er volledig vanavond", bleef hij bescheiden.



Bij de rust waren de Celtics al zegezeker: 45-70, nooit eerder maakte de recordkampioen zoveel punten na 2 quarters in een play-offmatch buitenshuis.



Bij Miami stond Jimmy Butler te geïsoleerd. Na zijn 41 punten dinsdag kwam hij nu tot 29 punten, een heropleving van 16 punten in het 3e quarter volstond niet.Enkel Gabe Vincent (14 ptn), Victor Oladipo (14 ptn en Tyler Herro (11 ptn) konden hem van ver een beetje bijbenen. Bam Adebayo bleef steken op 6 punten.



Boston, samen met Lakers goed voor 17 NBA-titels, mag nu 2 keer (zaterdag en maandag) in de eigen TD Garden spelen.