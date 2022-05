Gert Verheyen over matige Europa League-finale: "We zien zelden het beste voetbal in finales"

Na 120 minuten en een penaltyreeks kwam gisteren uiteindelijk Eintracht Frankfurt als winnaar uit de bus in de Europa League-finale. Veel spanning en duels, maar weinig frivole combinaties en mooi voetbal. We praten na met Gert Verheyen.

Het niveau van de finale tussen Rangers en Frankfurt gisteren liet regelmatig de wensen over. De onzuiverheden en balverliezen stapelden zich op.

"In een finale is het altijd lastig om je beste voetbal boven te halen. Ook gisteren was dat het geval", steekt Gert Verheyen van wal. "Beide ploegen hebben al veel beter voetbal op de mat gelegd in vorige rondes." "Naar het einde van de wedstrijd toe sijpelt de schrik om te verliezen er ook nog in bij beide ploegen. Dat komt de kwaliteit natuurlijk ook niet ten goede."

"Als je de hele wedstrijd bekijkt, dan is Frankfurt toch de verdiende winnaar. Puur voetballend waren ze sterker. Bovendien hebben ze geen enkele wedstrijd verloren in de hele Europa League, dan verdien je het wel om de beker uiteindelijk te winnen." "Rangers is een ploeg die het toch moet hebben van enthousiasme en passie, en die was er gewoon onvoldoende. Je kan de sfeer van in Glasgow onmogelijk nabootsen in een ander stadion."



Wij zeggen in België graag dat we even sterk zijn als de Nederlanders, maar als het er op aankomt dan komen we toch vaak te kort. Gert Verheyen

Wanneer eens Belgische hoogvliegers?

Het verschil in kwaliteit tussen de finalisten en de beste Belgische ploegen leek gisteren niet erg groot. Waarom schopt een Belgisch team het dan niet eens tot in een Europese finale? "Puur kwalitatief zullen sommige Belgische ploegen niet veel verschillen van Frankfurt of Rangers. Dus in principe zou een Belgische ploeg ook in zo'n finale kunnen staan", aldus Verheyen. "Langs de andere kant hebben beide ploegen toch ook wel sterke teams uitgeschakeld (Dortmund, Barcelona, Leipzig). Op een gegeven moment moet je als ploeg gewoon stunten."

"Club Brugge heeft dat wel eens gedaan in de Champions League, maar nooit genoeg." "Nochtans konden de Nederlandse ploegen dat dit jaar wel. Feyenoord speelt zelfs de finale van de Conference League. Wij zeggen in België graag dat we even sterk zijn als de Nederlanders, maar als het er op aankomt dan komen we toch vaak te kort."