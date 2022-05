De Europa League gaat naar Frankfurt, na een knappe strafschoppenreeks tegen Rangers

Eintracht Frankfurt - Rangers in een notendop:

Zoutloze vertoning

De supporters van Eintracht Frankfurt en Rangers zorgden voor een zinderende sfeer in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. Tussen de lijnen viel er helaas veel minder te beleven. “De gevaarlijke momenten zijn op de vingers van een onvolledige hand te tellen”, zo klonk de samenvatting van commentator Peter Vandenbempt aan de rust. Het was ruim 20 minuten wachten op de eerste grote kans. De actie en het schot van Knauff waren prima, de redding van McGregor was dat ook. Frankfurt, dat in dezelfde poule als Antwerp zat en onderweg naar de finale onder meer Barcelona uitschakelde, was de betere ploeg met het meeste initiatief. Maar de Duitsers deden te weinig met de schaarse kansen. Kamada, Lindström, Kostic en Sow. Ze probeerden het allemaal, zonder succes. Rangers stelde aanvallend amper iets voor. Enkel Aribo kon Frankfurt even verontrusten toen hij de bal nipt naast krulde. Ook Lundstram liet zich even zien met een kopbal die Trapp voor de zekerheid over de lat duwde. Meer was het niet.

Trapp maakt het verschil voor Frankfurt

Gelukkig kwam er na de rust wel schot in de zaak. Een afgeweken schot van Lindström ging rakelings naast en aan de overkant vergat Kent te profiteren na mistasten van Knauff. Een tweede defensieve blunder bleef niet onbestraft. Tuta struikelde over zijn eigen voeten en gaf zo vrije baan aan Aribo. Oog in oog met Trapp schoof die de 0-1 beheerst in doel.



Even slikken voor Frankfurt, maar de Duitsers gingen meteen op zoek naar de gelijkmaker. Kamada, ex-STVV, kon op zijn beurt een cadeau uitpakken na geblunder van Goldson, maar de Japanner besloot alleen voor doel over. Niet veel later stond het toch 1-1. Borré troefde Bassey af op een lage voorzet van Kostic en tikte de gelijkmaker knap in doel.



Beide ploegen trokken dan de handrem op en dus kregen we verlengingen. Daarin illustreerde Bassey het matige niveau met een nieuwe defensieve misser, maar Borré kon niet profiteren. Diep in de tweede verlenging maakte Rangers bijna toch nog het verschil. Roofe, ex-Anderlecht, schotelde Kent de 1-2 voor, maar Trapp hield Frankfurt overeind met een ultieme redding.



De Duitse doelman kon er alleen maar vertrouwen uit putten voor de strafschoppenreeks. Met een voetveeg op de matige strafschop van Ramsey maakte Trapp het verschil. Frankfurt faalde niet één keer, Borré zette de beslissende penalty feilloos om. 42 jaar na de winst in de UEFA-cup wint Frankfurt nu ook de Europa League.