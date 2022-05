Frankfurt-aanvoerder Rode houdt spectaculaire herinnering over aan finale

Sebastian Rode is van geen kleintje vervaard. Hij was voor de finale de speler die zelf het meeste fouten had gemaakt in de Europa League en bleef in de finale vooropgaan in de strijd.



Ook nadat hij de studs van Lundstram tegen het hoofd had gekregen. Rode werd op het veld "geniet" om het bloeden te stoppen en speelde daarna bijna een hele wedstrijd met een hoofdband.

"Hoofdzaak is dat we dat ding hebben binnengehaald, al de rest doet er niet toe", schreef hij na de gewonnen finale op Twitter, bij een foto van de wonde.

Bij Sporza zijn we geen dokters, maar we vermoeden dat de Duitser een serieus litteken zal overhouden als "herinnering" aan de finale in Sevilla.