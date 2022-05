Meer dan 50.000 Frankfurt-fans vieren overwinning in eigen stadion

De finale van de Europa League was de belangrijkste afspraak voor de fans van Frankfurt in vele jaren. Sinds Frankfurt de Duitse beker won in 2018 tegen Bayern München is het aantal clubleden spectaculair toegenomen. Een Europese finale was een nieuw hoogtepunt.

Helaas voor Frankfurt en Rangers waren er maar 10.000 tickets beschikbaar per club voor de finale in Sevilla.

Heel wat Schotse en Duitse fans vlogen toch naar het zuiden van Spanje, maar meer dan 50.000 Duitse fans beleefden de finale ook in het eigen stadion, het Deutsche Bank Park in Frankfurt. Daar is normaal plaats voor 52.000 fans, maar woensdagavond waren mensen ook toegelaten op het middenplein.

Zij zagen hoe hun club de eerste Duitse club werd die de Europa League won, sinds die de UEFA Cup kwam vervangen in het seizoen 2009-2010.