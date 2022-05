Ticketfixers, vermommingen en waanzinnige prijzen: 150.000 (!) fans zetten Sevilla op stelten

"We rekenden op een grote vraag, maar dat het zo massaal zou zijn overtreft alle verwachtingen”, zei een bestuurslid van Frankfurt op de clubwebsite. "Al weten we dat er velen teleurgesteld zullen achterblijven.”

Zowel bij Rangers als Frankfurt liepen meer dan 100.000 aanvragen binnen. Want misschien is dit wel once-in-a-lifetime...

Beide clubs kregen amper 10.000 tickets toegewezen voor de fans - in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zijn er nochtans 43.000 plekjes - maar de vraag oversteeg ruimschoots het aanbod.

De confrontatie tussen Rangers en Frankfurt is ook een wedstrijd met twee indrukwekkende supportersgroepen. Dat die allebei snakken naar een eerste Europese trofee in een eeuwigheid blijkt uit de enorme jacht op een schaarse hoeveelheid finaletickets.

Eigenlijk is het een finale van Champions League-niveau - toch zeker náást het veld.

De ticketfixers van Frankfurt

Het inspireerde de stad ertoe om grote schermen te installeren in het nabijgelegen Estadio La Cartuja, waar de Rangers-fans de partij kunnen volgen. Voor de Duitse supporters is een fanzone in het centrum voorzien.

Maar zouden er écht maar 10.000 fans van elke club de historische partij in het stadion bijwonen?

Bij Frankfurt bewezen ze enkele weken geleden al dat ze experts zijn in het fixen van kaartjes, toen ze met maar liefst 30.000 Camp Nou impalmden.

Vanavond moeten een leger aan stewards vermijden dat aanhagers van beide ploegen over draaihekjes springen of vermomd het stadion proberen binnengeraken. Daarnaast zouden ook valse tickets in omloop zijn.