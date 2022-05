Ultieme gids voor Europa League-finale vanavond: parcours, smaakmakers en livestream

Vanavond nemen Eintracht Frankfurt en Rangers het tegen mekaar op in de finale van de Europa League. U kan de wedstrijd live op canvas volgen. In deze gids vindt u alles wat u moet weten in aanloop naar de finale.

Road to the final

Als we u aan het begin van deze campagne hadden verteld dat Frankfurt en Rangers de Europa League-finale zouden spelen, dan had u wellicht eens bedenkelijk gefronst. Beide ploegen hebben stevige kleppers aan de kant moeten schuiven om hun plekje in de finale te veroveren. Rangers

Het Europese verhaal van Rangers begon al in de kwalificaties tegen het Armeense Alasjkert. Dat bleek al meteen een pittige opgave. De Schotten haalden het uiteindelijk met 1-0 over twee matchen heen.

In de groepsfase kreeg de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst het ook niet cadeau. Na twee speeldagen hadden ze nog geen enkel punt kunnen sprokkelen. Uiteindelijk konden de Schotten toch als tweede doorstoten naar de knock-outfase., achter Lyon, maar voor Sparta Praag en Brøndby. Wat volgde was een indrukwekkende glorietocht. Op het veld van Borussia Dortmund wonnen de Rangers op imposante manier met 2-4. Thuis speelden de ploegen 2-2 gelijk. In de achtste finales ging Rode Ster Belgrado vrij makkelijk voor de bijl. Lastiger was het in de kwartfinale. Toen hadden de Schotten een doelpunt van Kemar Roofe (ex-Anderlecht) in de verlengingen nodig om Braga aan de kant te schuiven en hun ticketje naar de halve finale te boeken. In die halve finale kwam Rangers weer tegenover een Duitse grootmacht te staan. Deze keer moest Leipzig het onderspit delven. In Glasgow maakten de Rangers met 3-1 de 1-0 van in Duitsland goed.

In de halve finale ging RB Leipzig voor de bijl.

Frankfurt



In een groep met Antwerp, Olympiakos en Fenerbahçe had Eintracht Frankfurt al bij al weinig problemen. Met 12 op 18 en geen enkele verloren match eindigde de ploeg als eerste en mochten ze meteen aanschuiven in de achtste finale. Daar stond de Spaanse furie van Real Betis op hen te wachten. Het werd een pittig tweeluik, dat uiteindelijk werd beslist door een eigen doelpunt in de laatste minuut van de verlengingen.



In de volgende ronde kregen de Duitsers weer een Spaanse club tegenover zich. Deze keer de topfavoriet voor de eindzege: FC Barcelona. In Frankfurt speelden de twee teams 1-1 gelijk, maar op Camp Nou werd Barcelona overrompeld door het Duitse geweld. Mede dankzij een massa Frankfurt-fans stond er na 67 minuten een 0-3-score op het bord. Het werd uiteindelijk 2-3. In de halve finale werd West Ham in twee matchen aan de kant geschoven. Een 3-1 zege over twee matchen heen stuurde Frankfurt naar zijn eerste Europese finale in 42 jaar.

Kostic scoorde twee keer in Camp Nou.

Smaakmakers

In alle lijnen van de formatie vind je bij Frankfurt wel een klasbak. In doel staat Kevin Trapp tussen de palen. De Duitser speelde drie seizoenen voor PSG, maar fungeert inmiddels al sinds 2018 als betrouwbaar sluitstuk voor de Duitsers. Evan Ndicka is de sterkhouder centraal achterin. Het sterke seizoen van de 22-jarige Franse verdediger heeft hem de nadrukkelijke interesse van Manchester United opgeleverd. Zo werden er al meermaals Engelse scouts in het stadion gespot. Vooraan kijken we vooral naar Daichi Kamada en Filip Kostic. Kamada werd een aantal jaren geleden uitgeleend aan Sint-Truiden. De Japanner was toen goed voor 15 doelpunten en mag die sindsdien maken voor zijn Duitse ploeg. Kostic staat ook garant voor goals en assists. De Serviër deelde in Europa al 5 assists uit en scoorde 3 doelpunten.

Kamada maakte enkele seizoenen geleden nog goals voor STVV.

Bij Rangers valt kapitein James Tavernier meteen op. De Engelse rechtsback is met 7 goals de topscorer in de knock-outfase van de Europa League. Aan oude bekenden uit de Jupiler Pro League ook geen gebrek. Zo tekenen Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) present in de Schotse formatie. Ianis Hagi (ex-Genk) is geblesseerd. Trainer Giovanni van Bronckhorst is misschien wel de bekendste naam van de hele ploeg. De Nederlandse ex-international tekende bij Rangers in november 2021 en neemt hen nu dus mee naar een historische Europese finale voor de club.



In 2008 verloor Rangers de UEFA Cup-finale tegen Zenit. De vorige finale, in 1972, leverde de enige Europese triomf op met Europabeker II, 50 jaar geleden. Voor Frankfurt is het de eerste finale sinds de UEFA Cup-winst in 1980.

Kemar Roofe heeft ook een verleden in België.

Giovanni van Bronckhorst werd in november 2021 trainer van Rangers.

Praktische info: live op Sporza

De finale wordt gespeeld in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla, het stadion van voetbalclub Sevilla FC. Het biedt plaats aan 44.000 toeschouwers. Bent u niet een van die 44.000 toeschouwers maar wil u toch niets missen van de actie? Dan kan u vanavond op Canvas afstemmen. De voorbeschouwing voor deze wedstrijd begint om 20.35 uur, de aftrap wordt gegeven om 21 uur.



De tv-uitzending met presentator Karl Vannieuwkerke en gasten Imke Courtois en Gert Verheyen wordt ook gestreamd op site/app. Commentator met dienst is Peter Vandenbempt.