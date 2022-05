Peter Vandenbempt: "Frankfurt en Rangers hebben allebei afspraak met de geschiedenis"

"Het wordt een gepassioneerde strijd"

Het wordt voor de gemiddelde voetballiefhebber een ontdekkingstocht. Ik verwacht vooral een zeer enthousiaste fysieke strijd tussen ploegen die fysiek sterk zijn en die collectiviteit en overgave in hun spel steken.



Er zullen heel veel supporters komen kijken, het wordt een gepassioneerde strijd. Beide clubs hebben al heel lang geen Europese finale meer gespeeld. Ze zullen allebei hun supporters niet willen teleurstellen.



Het zijn geen ploegen die om de haverklap een Europese finale spelen. Ze hebben allebei een afspraak met de geschiedenis. Voor veel van die spelers wordt het dus een unieke gelegenheid om zich op het hoogste niveau te laten zien.



Het zijn twee "kleinere" clubs, maar het is toch een finale om naar uit te kijken. Ik denk dat we wel wat gaan krijgen.

"Het parcours van Frankfurt is indrukwekkend"

Frankfurt is echt wel een bekerploeg. In de Bundesliga hebben ze het eigenlijk heel erg slecht gedaan. Voor Nieuwjaar stonden ze een tijd onderin. Nu hebben ze ook hun laatste 8 matchen niet gewonnen, al had dat misschien toch te maken met hun parcours in de Europa League.



Ze hebben vooral buitenshuis altijd de basis gelegd voor hun kwalificaties, onder meer in Sevilla tegen Betis en in die sensationele wedstrijd op Barcelona in Camp Nou. Ook wonnen ze op het veld van West Ham.



Het parcours van Frankfurt is dus wel indrukwekkend. In de groepsfase speelden ze nog tegen Antwerp, dat eigenlijk niet de mindere was. Al was dat niet hetzelfde Frankfurt dat ik gezien heb in Barcelona. Dat was van een heel ander niveau.



Frankfurt is een ploeg met veel kwaliteiten. Wat mij betreft zijn zij de favoriet voor de finale. Peter Vandenbempt

Frankfurt is nog altijd ongeslagen in de Europa League: 7 keer gewonnen en 5 keer gelijkgespeeld. Het is een ploeg die eigenlijk op verschillende manieren kan voetballen. Ze kunnen best stevig verdedigen en razendsnel omschakelen.



Zeker op de rechterkant hebben ze wel wat stevige jongens, met onder meer die Knauff - gehuurd van Dortmund - als sensatie. Het wordt afwachten of Jesper Lindstrøm, een heel vaardige Deen, fit zal zijn. Frankfurt mist wel aanvoerder Hinteregger, die uitgevallen is tegen West Ham.



Frankfurt is een ploeg die snel kan omschakelen, maar ook hoog druk kan zetten en een versmachtend tempo kan ontwikkelen. Ze kunnen spectaculair aanvallen, zoals ze zonder vrees gevoetbald hebben in die twee wedstrijden tegen Barcelona. Het is een ploeg met veel kwaliteiten. Wat mij betreft zijn zij de favoriet voor de finale.

Frankfurt wipte onder meer FC Barcelona.

"Rangers koppelen enthousiasme aan organisatie en fysieke kracht"

Rangers schakelde op weg naar de finale met Dortmund en Leipzig onder meer de nummers 2 en 4 van de Bundesliga uit. Ze hebben het gedaan op overgave en enthousiasme en vaak ook met een blitzstart, waar ze scoorden in de openingsfase van de wedstrijd.



In Dortmund wonnen ze met 2-4, thuis tegen Leipzig wonnen ze met 3-1. Dat was een geweldige wedstrijd, Ibrox daverde op zijn grondvesten. Je proefde daar al dat deze ploeg haar afspraak met de geschiedenis niet wilde missen.



Rangers is een team dat in blok hardnekkig kan verdedigen. Ze kunnen razendsnel omschakelen, met ook snelle jongens op de flank, zoals Ryan Kent. Op rechts hebben ze ook die sensationele James Tavernier, die we vorig jaar al leerden kennen tegen Standard en Antwerp. Als rechtsback is hij met 7 goals gek genoeg de topschutter in de Europa League.



De Rangers koppelen enthousiasme aan organisatie en fysieke kracht. Ze hebben wel al evenveel keer verloren als ze gewonnen hebben in de Europa League. Dat is toch enigszins anders dan Frankfurt.

James Tavernier is de topschutter in de Europa League.

"150.000 fans: in Sevilla houden ze hun hart vast"