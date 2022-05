Vluchter Lawrence Naesen "op zijn Naesens": "Die Italianen wilden mij flikken"

Lawrence Naesen is net zo goed van de tongriem gesneden als zijn broer Oliver, zo bewees hij na de 10e rit van de Giro, die hij kleurde in een lange ontsnapping.

"Het eerste was er los over. We moesten volle neute liggen rijden met ons drieën. Plezierig was het niet."

Naesen ging ervan uit dat hij samen met zijn 2 Italiaanse medevluchters zou samenwerken tot hun liedje was uitgezongen. "Maar toen die steile muurtjes begonnen, wilden die Italianen mij flikken, denk ik."

"Ze begonnen een voor een van beneden tot boven op de pedalen te rijden. Ik dacht: wat is dat hier? Op een gegeven moment ging De Marchi 1 km/u rapper rijden en lagen wij eraf. C'est la vie."