Union-directeur Philippe Bormans: "Mikken niet op een stadion voor 30.000 toeschouwers"

Club Brugge heeft de titel veroverd, Union de harten. Een speeldag voor het einde van de competitie blikt CEO Philippe Bormans terug op het seizoen. In een uitgebreid gesprek met Sporza heeft hij het ook over de Europese ambities, de transferzomer van Union én over zusterclub Brighton Hove & Albion.

Jullie eindigen als tweede. Hoe had het anders kunnen lopen voor Union?

Philippe Bormans (directeur Union): "We hebben zeker een keer gevloekt na onze duels tegen Club Brugge. We hadden de titel verdiend, maar Club Brugge evenzeer." "Dat is sport, het hoort erbij. Een club presteerde net iets beter op het juiste moment. In een ander land hadden we de titel wel veroverd, maar daar gaan we niet over klagen."

"Hoed af voor onze spelers, die de knop snel hebben omgedraaid en de match in Anderlecht gewonnen hebben. Daar zat het ons wel mee."

"Wij weten ook dat het over enkele jaren alleen nog over de kampioen gaat, maar laat ons niet vergeten welk parcours wij afgelegd hebben. Jammer dat we naast de eerste plaats gegrepen hebben, trots zijn we uiteraard wel."

Een club presteerde net iets beter op het juiste moment. In een ander land hadden we de titel wel veroverd, maar daar gaan we niet over klagen. Philippe Bormans

De titel leefde hier echt, toch?

Philippe Bormans: "Natuurlijk. En dat ging stap voor stap. Van het behoud, over een plaats in de top 8, over de Champions' Play-offs, tot de landstitel."

"In sport zijn er winnaars en verliezers. Wij beschouwen onszelf ook als winnaars. Niet alleen met het geleverde spel, ook voor onze supporters en voor onze club."

Union-directeur Philippe Bormans: "Wij beschouwen onszelf ook als winnaars."

Welke lessen trekt Union uit het seizoen?

Philippe Bormans: "We hebben het kampioenschap kleur gegeven en dat was onze bedoeling. We wilden geen flauw seizoen serveren. We wilden winnen en opvallen. Daar zijn we in geslaagd." "We hebben ook de kleinere clubs en hun supporters hoop gegeven. Het hoeven niet enkel de groten te zijn die voor de prijzen spelen."

Undav trekt na dit seizoen naar Brighton. Vreest u voor een leegloop van Union?

Philippe Bormans: "Er is veel interesse in onze spelers. Dat is logisch en dat hebben ze ook verdiend. Ze hebben de stap gewaagd naar Union, wij hebben de belofte gemaakt dat we samen zouden groeien."

"In de winterstop hebben de spelers beloofd om het seizoen uit te spelen voor Union. Nu gaan we zaak per zaak bekijken."

"Enerzijds beschikken we met ons ticket voor de voorrondes van de Champions League over een extra troef. Anderzijds zullen we praten als we een interessant voorstel voor alle partijen krijgen."

Met ons ticket voor de voorrondes van de Champions League beschikken we over een extra troef. Philippe Bormans

Wat als er meer sterkhouders vertrekken?

Philippe Bormans: "Dan zullen we proberen die waardig te vervangen. We geloven in onze scouting en zullen opnieuw jongens met eenzelfde honger in huis halen."

"Het is niet zo dat we plots met een budget uit de top 5 gaan werken. Union wil stap per stap blijven zetten, ook budgettair."

"Dit jaar hebben we met het op een na kleinste budget in België gewerkt. Dat gaan we proberen op te krikken. De Europese inkomsten zullen ons daar zeker mee helpen, maar voor onze spelers blijven we met een bonussysteem werken."

"Daarom zoeken we altijd naar spelers die in zichzelf en in het project geloven."

Casper Nielsen staat op meerdere verlanglijstjes.

Felice Mazzu heeft Union naar de hoogste afdeling én de tweede plaats gebracht. Gaat de club zijn contract opwaarderen?

Philippe Bormans: "Hij werkt voor een contract van onbepaalde duur. Zoals elk jaar zetten we ons na het seizoen om de tafel." "Wij hebben de intentie om de samenwerking voort te zetten. Ook bij Union krijgt Felice Mazzu nieuwe uitdagingen. Europees voetbal bijvoorbeeld. Een van de komende dagen praten we met mekaar." "Dan hebben we het niet alleen over de financiële kant van de zaak, maar ook over de omstandigheden waarin Felice het team kan coachen."



"Wij hebben de intentie om de samenwerking voort te zetten met Felice. Ook bij Union krijgt hij nieuwe uitdagingen."

Dankzij de tweede plaats speelt Union de voorrondes van de Champions League. Hoe ver reikt de Europese ambitie van Union?

Philippe Bormans: "Het zal niet makkelijk zijn om de kwalificaties te overleven, maar we zullen zoals altijd onze kans gaan."

"Het wordt een hele beleving. Ook voor onze spelers, die nauwelijks over Europese ervaring beschikken."

We zullen zoals altijd onze kans gaan. Philippe Bormans

Europees gaat u in Leuven en op de Heizel spelen. Hoe ver staat het met de plannen voor het nieuwe stadion?

Philippe Bormans: "We willen absoluut een Brusselse volksclub blijven. Daarom zoeken we op wandelafstand van ons huidig stadion." "We hebben positieve gesprekken gehad met het Brussels Gewest en met de gemeente Vorst. Over enkele weken hopen we met nieuws naar buiten te kunnen komen."

"We willen het project volledig zelf financieren, want het nieuwe stadion is zeer belangrijk voor de toekomst van de club. Misschien zelfs belangrijker dan een landstitel."

Philippe Bormans: "Het nieuwe stadion is zeer belangrijk voor de toekomst van de club, misschien zelfs belangrijker dan een landstitel."

De locatie langs de ring in Vorst draagt jullie voorkeur weg.

Philippe Bormans: "Ja, dat is een van de mogelijke locaties en misschien wel dé locatie voor ons. De site ligt niet te ver van het Dudenpark en klopt ook wat mobiliteit betreft."

"De locatie is niet supergroot, maar wij voelen ook geen behoefte aan een stadion voor 30.000 toeschouwers. We willen een stadion dat fel aanleunt tegen het huidige stadion: eentje met staanplaatsen en veel sfeer."

We willen een stadion dat fel aanleunt tegen het huidige stadion: eentje met staanplaatsen en veel sfeer. Philippe Bormans

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe noemt jullie Brighton. Hoeveel heeft de Premier League-club in de melk te brokkelen?

Philippe Bormans: "Het klopt dat we allebei met dezelfde hoofdaandeelhouder werken (Tony Bloom, red). We hebben twee spelers geleend - die niet zo vaak op het terrein hebben gestaan - en we hebben Deniz Undav verkocht aan Brighton."

"Voorts zijn er weinig gelijkenissen tussen Union en Brighton. Wij werken op onze manier met het op een na kleinste budget in onze competitie." "Wij willen onze eigenheid behouden en daar waken we ook over. Voetbal draait niet om eigenaars, wel om wat er zich op en naast het veld afspeelt."

De Brit Tony Bloom is hoofdaandeelhouder van Union.

Met welke doelstelling beginnen jullie volgend seizoen?

Philippe Bormans: "Dat is moeilijk. We gaan op verschillende fronten actief zijn en dat wordt een aanpassing." "Union zal de kern moeten uitbreiden. Ook omdat we voor die lange winterstop met het WK bijna 30 matchen zullen spelen."

"We willen alleszins opnieuw leuk en attractief voetbal brengen."