Het Giro-peloton is Wouter Weylandt niet vergeten: "Een stralende jongen, die altijd lachte"

Nibali: "De herinnering aan Wouter blijft leven"

"Ik herinner me dat het een snelle etappe was. Het was een moeilijke afdaling van de Passo del Bocco. We wisten eigenlijk niet echt wat er achter ons gebeurd was. Ik herinner me dat het pas na de finish begon te dagen dat er iets ernstigs gebeurd was."

"Er waren geen journalisten en was er geen muziek. Pas in de bus hoorden we wat er gebeurd was met Weylandt. Het was een heel droevige dag. De rit van de dag nadien was een eerbetoon aan hem. We hebben hem zo goed mogelijk proberen te herdenken en dat doen we nu nog steeds."

"Het zal ook nu speciaal zijn om over de Passo del Bocco te rijden, net zoals het eerder deze week speciaal was om door de streek van Michele Scarponi te rijden. De Giro zal opnieuw voor een knap eerbetoon zorgen, dat is belangrijk. Op die manier houden we de herinnering aan Wouter Weylandt in leven."