Na de 36e landstitel voor Ajax: "Toch was het een heel onrustig seizoen"

"Er was natuurlijk de affaire-Overmars die een enorme impact had, maar ook de zaak rond ex-speler Quincy Promes, die wordt verdacht van een steekincident speelde nog. En dan was er nog de dopingaffaire van doelman Onana en een coronarelletje. Het was echt heel onrustig", licht Mossou toe. "Maar als je 4 punten voorsprong hebt, ben je een terechte kampioen."

Ajax-coach Erik ten Hag zwaait uit in stijl. Volgend jaar staat de Nederlander aan het roer bij Manchester United, maar als afscheidscadeau schonk hij Ajax nog de derde titel in zijn vierde seizoen als coach van de club.

Welke spelers maakten het verschil?

"De rechterkant met Antony en Mazraoui functioneerde fantastisch. Dat werd vooral duidelijk als een van de twee er niet bij was. Verder was ook Davy Klaassen heel belangrijk. Hij scoorde vaak de openingsgoal, we noemen hem in Nederland "Mister 1-0"."



De jeugd waar Ajax voor bekendstaat, kwam dit seizoen iets minder aan bod dan in de voorbije seizoenen, maar voor Mossou was de beste speler van het seizoen wel opnieuw een jeugdproduct: Jurriën Timber (20).



"Hij is een vrij kleine centrale verdediger, maar hij kan zo gemakkelijk voetballen. Dat is echt bijzonder. Hij toont veel spelinzicht en heeft altijd controle over de bal. Hij is een heel groot talent", zegt Mossou.

Dat andere talent Ryan Gravenberch (19) presteerde wisselvalliger afgelopen seizoen. Mossou: "Hij heeft mindere periodes gekend, maar ook hij heeft alles om een moderne verdediger te worden. Hij heeft aangekondigd dat hij weg wil. Bayern wordt genoemd, maar persoonlijk twijfel ik of dat geen te grote stap is."