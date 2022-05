Ajax is voor de 36e keer kampioen na een demonstratie tegen Heerenveen

Nog voor de match was er een pakkende minuut stilte voor de onlangs overleden ex-Ajax-spelers Henk Groot en Jody Lukoki. Die laatste was amper 29 jaar oud.



Afgelopen weekend speelde Ajax nog even met zijn geluk op bezoek bij AZ, maar zo kon het titelfeest wel uitgesteld worden tot vandaag in eigen huis. Verdediger Tagliafico nam na 20 minuten al wat van de titelstress weg en met goals van ook nog Berghuis en Haller voor de rust was de laatste twijfel weg.

De tweede helft was er eigenlijk te veel aan, al zorgden Brobbey en Alvarez in de slotfase toch nog voor een toetje. Een gedroomd afscheid voor coach Erik ten Hag, die volgend seizoen aan het roer staat bij Manchester United.