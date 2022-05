Waarom Wout van Aert nooit te zien zal zijn in de Tour op de prototypefiets van Blummenfelt

Na het corona-uitstel van de Ironman in Hawaï in 2021 bood Utah een uitweg. De 28-jarige Blummenfelt legde het loodzware parcours af in amper 7 uur, 49 minuten en 16 seconden.



De 180 km fietsen deed de olympische kampioen op een nieuw prototype van fiets. Het opvallendste aan deze fiets is het ontbreken van de bovenbuis, wat doet denken aan de Pinarello Parigina, waarvan Jan Ullrich en Bjarne Riis tijdens de Tour de France van 1997 gebruikmaakten.

Daarnaast bestaat het prototype uit een brede voorvork met een bredere vorkhouding. Die doet denken aan de Hope x Lotus HB.T-baanfiets, waarop de baanrenners van Groot-Brittannië schitterden op de Olympische Spelen van Tokio.

Dit ontwerp is bedoeld om de luchtstroom over de benen en het lichaam van de renner te breken om zo de weerstand van de renner en de fiets te verminderen.