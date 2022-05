Wout van Aert schrapt het BK tijdrijden ook dit jaar: "Ik vind het zelf jammer"

Wout van Aert werd in 2019 en 2020 Belgisch tijdritkampioen, vorig jaar kreeg de voorbereiding op de Tour de France prioriteit en miste hij de titelstrijd in Ingelmunster.

Ook dit jaar zal hij Yves Lampaert niet aflossen. Van Aert bevestigt bij Wielerflits dat hij op 23 juni niet zal afzakken naar Gavere.

"En ik vind dat ook zelf jammer”, zegt Van Aert. “Maar het BK valt nu eenmaal in een moeilijke periode."

"Ik ben in die week, samen met de ploegmaats van Jumbo-Visma, nog op hoogtestage in functie van de Tour de France. Het is niet evident om die vroeger af te breken.”