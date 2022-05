Roel Paulissen genoot van meesterschap Tom Pidcock: "Hij kan aan 90% een Wereldbeker winnen"

"De race was indrukwekkend", valt Roel Paulissen met de deur in huis. "Die aanval in de 3e ronde was buiten categorie. Je zag meteen dat de rest niet mee kon. Ze probeerden het hoge tempo even te volgen, maar kregen daarna toch een terugslag. En dat is logisch."

Roel Paulissen zit nog altijd met zijn neus op de mountainbikesport. Hij woont en werkt in de Dolomieten, in het noorden van Italië, waar hij een fietsenwinkel uitbaat die stilaan ontwaakt na een lange winter. Een verklaring voor het succes van Pidcock hoef je volgens hem niet ver te zoeken.

"Ik denk dat van alle disciplines die Pidcock doet, het mountainbike nog het meest op zijn lijf geschreven is. De Brit is heel licht en het parcours in Albstadt heeft een lange en steile klim, perfect voor iemand die 60 kilo weegt. Andere modernere mountainbikers zijn zwaarder gebouwd en komen op andere parcoursen beter tot hun recht."

"Om een klassieker op de weg te winnen moet een lichtgewicht als Pidcock top-top-top zijn. Voor een Wereldbeker mountainbike heeft hij zowel fysiek als technisch alles mee en kan hij ook aan 90% winnen."

Moeten we ons dan vragen stellen bij het huidige niveau in het mountainbike?

"Neen, dat vind ik niet. Pidcock is gewoon een uitzonderlijk talent. Ook op de weg, wat je kan aanzien als het hoogste in de wielersport, kan iemand als Mathieu van der Poel met slechts enkele weken voorbereiding weer aansluiten. Met Pidock is het net zo."

"Pidcock had de voorbije maanden ook te kampen met maagproblemen. Dat is iets wat je kan nekken in een wedstrijd van meer dan 200 kilometer, maar waar je veel minder last van hebt in een veldrit of in een cross-country. In een lange koers moet qua voeding alles kloppen. In kortere wedstrijden van anderhalf uur is de meeste voeding vooraf al opgenomen."