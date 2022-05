Philippe Gilbert (39) wint eindelijk nog eens: "Dit voelt als een bevrijding"

De tegenstand was niet van het allerhoogste kaliber, maar Philippe Gilbert zal er niet om malen. Met een kamerbrede glimlach haalde hij zijn eerste zegeruiker sinds de Vuelta van 2019 op.

"Het was al even geleden", knipoogde hij, "maar mijn armen in de lucht gooien ben ik duidelijk nog niet verleerd. Deze zege brengt toch wel de nodige emoties met zich mee."

"Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven. Of het nu het WK is of een kermiskoers of een klassieker. Ik ben en blijf gepassioneerd door het wielrennen en daarbij doen zeges enorm veel deugd."