Philippe Gilbert knalt in Duinkerke naar 1e zege sinds Vuelta 2019: "Erg, erg lang geleden"

Bekijk de zege van Gilbert:

Op een pukkeltje van 600 meter mochten de punchers bikkelen voor de zegebloemen.

Vooral TotalEnergies en Go Sport-Roubaix gaven er een lap op richting de slotkilometer. Ook een alerte Philippe Gilbert roerde zich in de voorwacht van het peloton.



De Franse ploegmakkers Manzin en Simon (TotalEnergies) trokken de sprint op gang. Maar toen Gilbert zijn kogel afvuurde, was niemand in staat om hem te volgen.

Gilbert sloeg meteen een gat van 10 meter en nam zijn tijd om zijn overwinning te vieren. Zijn 1e zege voor Lotto-Soudal en zijn 1e zege sinds september 2019, toen Gilbert 2 Vuelta-etappes naar zijn hand zette.

Ook de eindzege in Duinkerke ligt nog voor het grijpen, want Gilbert staat 2e in dezelfde tijd van leider Arvid de Kleijn. De rFranse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.