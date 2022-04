Matthias Casse met vertrouwen naar EK: "Laten zien dat ik nog tot wereldtop behoor"

Ook op het EK? Casse staat zaterdag op de mat in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

"Ik heb geprobeerd om me door de kamp te worstelen, maar op topniveau lukt dat niet", vertelt Casse met een glimlach.

"Antalya viel tegen", beaamt hij. "Ik was wat ziek geweest en dat zat nog in mijn lichaam. Het draaide vierkant op de mat."

In het post-olympisch seizoen heeft Matthias Casse meteen toernooien gewonnen in Portugal en Israël. In Turkije vloog hij er begin deze maand snel uit.

"Ik kijk nooit naar de tabel"

Naast het EK wil Matthias Casse dit jaar ook opnieuw het WK winnen. Daarmee legt de regerende wereldkampioen zichzelf veel druk op.



"Dat maakt deel uit van mijn leven", weet de topjudoka. "Ik moet altijd goed zijn, anders kom ik er niet."



In Sofia is Casse ingedeeld in een moeilijke tabelhelft, maar dat maakt hem niet uit.

"Daar kijk ik nooit naar. Ik wacht de competitie af en pak het kamp per kamp aan. Want in ronde 1 kan het al fout lopen."