Geen tweede Europese titel, wel EK-zilver voor Matthias Casse

17 uur 51. Chouchi ontgoocheld: "Vier heel zware kampen". Voor Sami Chouchi was het hard werken vandaag. Zijn eerste twee kampen won hij pas na 3 bestraffingen voor de tegenstander, in de kwartfinale tegen Casse liep hij zelf tegen 3 shido's aan. "Ik hou er een bitter gevoel aan over", zegt hij. "Ik was vermoeid. Dat is moeilijk te aanvaarden, want ik was er klaar voor." "Het was fysiek een heel zware dag, maar mijn bestraffingen tegen Casse waren terecht. Het was een tactisch duel en hij was slimmer. Ik heb meer fouten gemaakt, dus goed gedaan van hem." Chouchi verloor ook in de herkansingen en miste zo een kans op brons. "Ik miste frisheid na 3 zware gevechten. Maar ik moet het positieve onthouden. Nu richt ik me op Kazan en op het WK." .