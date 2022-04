Van topfavoriet tot kneusje: Brooklyn Nets druipen af met schaamrood op de wangen

Voor aanvang het seizoen was Brooklyn een van de topfavorieten voor de NBA-titel. De verwachtingen waren hoog voor het trio Durant-Harden-Irving, maar het seizoen van de Nets is uitgedraaid op een totale miskleun.



Kyrie Irving mocht lange tijd niet spelen in Brooklyn omdat hij niet gevaccineerd is en werd dan maar volledig aan de kant gelaten. Pas in de 2e helft van het seizoen werd de spelverdeler van stal gehaald, maar het schip had dan eigenlijk al slagzij gemaakt.



Van James Harden, die andere superster, was op dat moment al geen sprake meer in Brooklyn. De shooting guard was nog een schim van de scoremachine die hij ooit was bij Houston en werd met een grote onvoldoende doorgesluisd naar Philadelphia.



In de plaats kwam onder meer het enigma Ben Simmons: een meesterlijke verdediger, maar broos in het hoofd. De Australiër vond telkens wel een reden om niet te hoeven spelen en kwam uiteindelijk nog geen seconde in actie voor zijn nieuwe werkgever.



Het was allemaal te veel om te dragen voor last man standing Kevin Durant, die er op de valreep wel nog in slaagde om de Nets naar de play-offs te loodsen, maar daarin duwden de ijzersterke Boston Celtics het zwalpende Brooklyn vannacht finaal over de rand: 4-0 voor Boston in de serie, een vernederende "clean sweep".



De imponerende Celtics mogen met bakken vertrouwen naar de 2e ronde in de Eastern Conference, Brooklyn heeft een hele zomer om zich te bezinnen over hoe het nu voort moet.