Hoe de goals van Tessa Wullaert de Red Flames een match dichter bij het WK kunnen brengen

Het was gisteren niet lang zoeken naar de "Flame of the Game" na de 1-6 zege van de Belgische vrouwen bij Kosovo. Tessa Wullaert was betrokken bij élk doelpunt, met vier goals en twee assists. Ook al is het dan tegen bescheiden tegenstanders, veel scoren is belangrijk want het kan de Red Flames een match dichter bij het WK brengen.

Een productieve interlandbreak was het voor Tessa Wullaert. Tegen Albanië vorige week (0-5) scoorde ze twee keer, tegen Kosovo verdubbelde ze dat nog. Wullaert komt zo in totaal op 15 goals in deze campagne en is daarmee, met nog twee matchen te gaan, topscorer over alle poules heen. Eerste achtervolgers Beth Mead (Engeland) en Signe Bruun (Denemarken) tellen 12 doelpunten. Tine De Caigny zit ook al aan 10 doelpunten en Wullaert voert met 11 assists ook die ranking aan. Het zijn statistieken die vooral tegen zwakkere tegenstanders een boost kregen, zo maakte Wullaert er bijvoorbeeld 5 in de 19-0 zege tegen Armenië. Niettemin kunnen ze in de eindafrekening een belangrijke rol spelen.

Bij de drie beste tweedes?

De Red Flames zijn al praktisch zeker van de tweede plaats in de groep. Om die nog kwijt te spelen, zouden ze al moeten verliezen bij rode lantaarn Armenië. En de groepswinst nog afsnoepen van Noorwegen lijkt ook niet realistisch, want dan moeten Hegerberg en co in september met 4 goals verschil geklopt worden. Tweede dus, dat zou betekenen dat de Flames via barrages moeten proberen een eerste keer het wereldkampioenschap te halen. Maar bij die barrages hoort een stevige handleiding. In totaal strijden negen nummers 2 om drie WK-tickets (of eigenlijk twee zekere tickets, één moet dan nog via intercontinentale play-offs afgedwongen worden). Negen tweedes dus, maar daarvan zijn de drie beste tweedes "vrij" in de eerste play-offronde. Die beste tweedes worden bepaald door een ranking en daarbij worden goals belangrijk.

Eén of twee play-offrondes