21 uur 51. EINDE: 1-6. De scheidsrechter maakt een einde aan de wedstrijd. Opdracht volbracht voor de Red Flames. Onze Belgische vrouwen namen vanaf minuut 1 het heft in handen. Ze trapten er voor de rust 3 in de netten en na de rust kwamen er nog eens 3 bij. Doelpunten van De Caigny, Wullaert (4 keer) en Minnaert. Mimeti wist tussendoor wel te scoren doordat de Flames niet goed stonden op te letten bij een vrije trap voor Kosovo. .

21 uur 48. We krijgen nog 3 minuten voetbal te zien in deze tweede helft. Kan België nog iets in de toegevoegde tijd? .

21 uur 20. Penalty! Deloose wordt schijnbaar foutief gestopt in de zestien, maar de scheids twijfelt niet: penalty! In de herhaling zien we dat er voornamelijk sprake is van schwalbe. .