Tiesj Benoot: "3e plaats was het maximum", Dylan Teuns: "Heel ontgoocheld"

Tiesj Benoot ontkurkte de finale met een forse inspanning op de Keutenberg. "Maar daarna werd het moeilijk met twee mannetjes van Ineos", doelt hij op Tom Pidcock en Michal Kwiatkowski, de latere winnaar.

Benoot miskeek zich naar eigen zeggen een beetje op Mathieu van der Poel - "Ik had verwacht dat hij beter zou zijn" - en misrekende zich ook in een bocht aan de voet van de Geulhemmerberg, nota bene met Benoît Cosnefroy.

"Ik bracht hem mee terug, waarna hij aanzette en ik het even lastig had. De 3e plaats was dan het maximum."

"Het podium is mooi", zei Benoot, die weer zonder Wout van Aert moest koersen. "Christophe Laporte kwam ten val, anders was hij misschien ook mee en konden we het spelen zoals Ineos. Nu was het iets moeilijker."

Benoot gaat nu een weekje trainen in Zuid-Frankrijk en rijdt dan nog met onder meer Primoz Roglic en Jonas Vingegaard de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Parijs-Roubaix slaat hij dus over.